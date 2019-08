Espanhol Juanfran assina pelo São Paulo por três temporadas

O futebolista internacional espanhol Juanfran vai atuar nos brasileiros do São Paulo até dezembro de 2022, após ter terminado contrato com o Atlético de Madrid, anunciou este sábado o clube paulista.

“Agora visto vermelho, branco e preto. Nasci, cresci e joguei em Espanha, mas queria viver este sonho de jogar no Brasil. O meu nome é Juanfran Torres e agora sou tricolor”, afirmou Juanfran, em declarações ao site oficial do atual quinto classificado do ‘brasileirão’.

Esta é a primeira experiência do lateral direito, de 34 anos, fora da Europa, depois de ter representado Real Madrid, Espanyol, Osasuna e Atlético de Madrid.

No São Paulo, Juanfran vai encontrar o veterano brasileiro Dani Alves, que também estava sem equipa, depois de ter terminado o contrato com o Paris Saint-Germain.

