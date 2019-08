EUA. Tiroteio perto de centro comercial em El Paso, Texas

A polícia norte-americana foi chamada por causa de um tiroteio perto de um centro comercial em El Paso, no estado norte-americano do Texas, avança a agência de notícias Reuters. A CNN avança que há “vários feridos”e, citando a chefe de gabinete do município de El Paso, fala em “vários mortos”.

As autoridades locais apontam para a hipótese de o tiroteio ter “vários atiradores” envolvidos.

Até ao momento não se conhece número de vítimas ou de feridos.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

.@FBIElPaso is responding to the Cielo Vista Active Shooter incident. We are assisting and coordinating with @EPPOLICE at this time. pic.twitter.com/LklDBnbBl6 — FBI El Paso (@FBIElPaso) August 3, 2019

De acordo com as autoridades, a operação policial ainda está a decorrer e as pessoas foram aconselhadas a evitar a área onde decorre o tiroteio.

Relatos nas redes sociais dão conta que os tiros foram disparados num WalMart perto do Cielo Vista Mall, no leste da cidade, sendo que os clientes estão a ser evacuados do edifício por precaução.

Continuar a ler