Incêndio em Bragança mobiliza 90 bombeiros e 9 meios aéreos

Um incêndio que lavra este sábado numa zona de mato na localidade de Cerejais, concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, mobiliza já cerca de 90 bombeiros, 22 carros de combate e nove meios aéreos. A informação consta do site da Proteção Civil, que indica que o incêndio está em curso e a ser combatido neste momento.

O incêndio está a lavrar “numa zona de mato, sem habitações por perto ou em risco”, indicou por sua vez fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro (CDOS) de Bragança ao Observador. O alerta foi dado às 9h30 de sábado e o combate “está a evoluir favoravelmente”, garante a mesma fonte.

A Proteção Civil já tinha avisado que os “índices de risco de incêndio” deveriam manter-se “muito elevados” até à próxima segunda-feira, 5 de agosto, “em especial nas regiões do interior e do Algarve, com agravamento previsto para domingo (3 agosto) em Trás-os-Montes”.

Em atualização

Continuar a ler