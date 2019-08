Marta Pen nos 1.500 metros e estafeta de 4×100 metros com melhores marcas do ano

A atleta do Benfica Marta Pen, nos 1.500 metros, e a estafeta masculina de 4×100 metros conseguiram este sábado as melhores marcas portuguesas do ano, em provas disputadas na Bélgica e na Suíça, respetivamente.

Em Ninove, na Bélgica, Marta Pen venceu a prova dos 1.500 metros do Memorial Rasschaert, com o tempo de 4.10,20 minutos, a melhor marca nacional do ano na distância.

No ‘meeting’ de Berna, o quarteto composto por Frederico Curvelo, Diogo Antunes, Carlos Nascimento e Rafael Jorge, terminou a estafeta de 4×100 metros em segundo lugar, com 39,05 segundos, melhor marca nacional do ano e nona portuguesa de sempre.

Continuar a ler