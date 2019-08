PSG ganhou Supertaça, fez história mas é de Neymar que se continua a falar (e não é pelas melhores razões)

Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No Gabão, na China, no Canadá, na Áustria, de novo na China (tudo menos em França, que desde 2008 não acolhe uma Supertaça). As últimas épocas do PSG podem ter corrido melhor ou pior – mas longe de serem perfeitas, tendo em conta os constantes falhanços em termos europeus – mas começam sempre da mesma forma, com o triunfo no Trophée des Champions. Este sábado, frente ao Rennes, não foi exceção (2-1). E com isso os parisienses bateram o recorde do Lyon com sete vitórias consecutivas na prova. Mas é de quem não jogou que mais se continua a falar.

???? 2013

???? 2014

???? 2015

???? 2016

???? 2017

???? 2018

???? 2019 PSG have won the Trophée des Champions for the seventh season in a row, overtaking Lyon as the most successful club. pic.twitter.com/qL3TaaABMA — Coral (@Coral) August 3, 2019

Apesar de ter saído ao intervalo em vantagem com golo de Adrien Hunou (13′), o conjunto de Thomas Tuchel conseguiu dar a volta no segundo tempo com o inevitável Kylian Mbappé a concluir da melhor forma uma jogada com assistência do estreante Sarabia (57′) e Di María a saltar do banco para decidir a final de livre direto (73′). Vitória justa, que pecou apenas por escassa face às oportunidades desperdiçadas pelo PSG, contas arrumadas, foco em… Neymar.

Supertaça Francesa | @PSG 0-1 @StadeRennais | 13’ Está lá dentro! Primeira ocasião para o Rennes e Adrien Hunou inaugura o marcador ⚽ #ElevenSuperCups #ForTheFans pic.twitter.com/BtN4rrSdve — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) August 3, 2019

O brasileiro, que no último treino voltou a apresentar problemas físicos no tornozelo direito, esteve num Shenzhen Universiade Sports Centre muito longe de encher (a assistência baixou de 41.237 para 22.045 espetadores) e foi notícia ainda nas bancadas pela forma como passou ao lado dos festejos no golo de Di María, ao contrário dos outros elementos do PSG à volta.

Depois, houve a “rábula da foto”: Marco Verratti, médio italiano do conjunto francês, puxou o brasileiro para a festa e para a imagem dos vencedores da Supertaça mas um gesto de Kylian Mbappé aumentou a conversa à volta do número 10, com alguns meios a considerarem que o avançado francês quis retirar numa primeira fase Neymar da imagem dos vencedores.

Reportedly Mbappe picked up a snake and threw it away before it harmed his teammates. Footage seen here ????????

pic.twitter.com/wnBGl9gTlR — Atharva (@Athsonfire) August 3, 2019

Neymar really enjoying himself

pic.twitter.com/nkoqXttUEt — Atharva (@Athsonfire) August 3, 2019

O PSG passou ao lado da polémica e colocou mesmo a foto de Mbappé, Neymar e Verratti a rir nas suas redes sociais mas a situação do brasileiro contratado ao Barcelona por 222 milhões de euros em 2017 continuar por resolver, com as abordagens dos catalães para recuperarem o avançado a estarem ainda demasiado longes de um possível acordo. Os parisienses estarão também a tentar chegar a acordo com o jogador para permanecer mais um ano e depois ver a saída “facilitada” no verão de 2020.

