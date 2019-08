A abertura, o nervosismo e as “forças superiores”. Os “memes” da final da Supertaça

O Benfica está a ganhar por 1-0 ao Sporting no intervalo da final da 41.ª da Supertaça Cândido Oliveira, mas para os internautas o jogo começou muito antes e ultrapassou os limites das quatro linhas. Das reações ao espetáculo dos Expensive Soul — depois de uma águia e um leão em 3D surgirem em cima do estádio — ao nervosismo antes e durante o jogo, os memes começaram a surgir nas redes sociais e os próprios assuntos do momento do Twitter em Portugal só deram Supertaça: Samaris, “Vamos Benfica”, Ferro, Expensive Soul e Florentino formaram o top5.

O espetáculo de abertura dividiu opiniões e muitos foram os que não deixaram de o demonstrar na Internet. Houve ironia, comparações aos efeitos especiais de filmes como o “Avatar” e houve quem só queria que tudo terminasse para fazer o famoso “Viking Clap” (em português, “aplauso Viking”) Pelo meio, houve também quem tenha desejado recorrer a “forças superiores” para que o resultado fosse a vitória do seu clube e houve comentários sobre alguns penteados.

O James Cameron já desistiu de fazer as sequelas do Avatar depois de ver os efeitos especiais do início desta abertura da Supertaça — João Martins (@37227) August 4, 2019

Toda a gente a perguntar o que aconteceu na #Supertaça Eu: Quando é que começa o Viking Clap? pic.twitter.com/Y69oG3YPg6 — Carlos Duarte Mendes (@CarlosATwittar) August 4, 2019

Eu, se tivesse pago para ver a supertaça e tivesse de gramar o espetáculo pré-jogo. pic.twitter.com/PWZZ8OeQBw — O Tremoço (@OTremoco) August 4, 2019

Bem-vindos aos anos 80 em Loulé ???????? pic.twitter.com/gE9nwh78iz — ???? Um Azar do Kralj ???? (@azardokralj) August 4, 2019

A página “Insónias em Carvão” mostrou como tinha tudo preparado para o jogo, utilizando um gif com a camisola do Benfica, sentado numa cadeira, os pés apoiados e a comer uns snacks.

Já estou aqui no sofá do cunhado pic.twitter.com/Zbn2fXRSJr — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) August 4, 2019

Também o “JJ Bóce”, um mural no Instagram que satiriza Jorge Jesus e as declarações que faz em público, não passou ao lado dos acontecimentos de esta noite, como, aliás, tem feito sempre que há dérbis ou clássicos. Desta vez, a página deu destaque a adeptos que não se esqueceram de Jorge Jesus, que atualmente treina o Flamengo.

Houve até quem tenha comparado a semelhança das táticas utilizadas pelas duas equipas aos penteados dos laterais esquerdos e dos médios tanto do Benfica como do Sporting.

E engane-se quem pensa que a moda dos memes é só entre adeptos. Logo no início do jogo, quando Ferro quase marcava na própria baliza, a própria conta do Sporting tweetava o momento acompanhado de um gif que demonstrava o nervosismo da situação. E aplaudia quando os leões faziam algum corte de qualidade ou quando Bruno Fernandes rematava.

????️ 28' | QUE BOMBA!!! ???? @B_Fernandes8 remata forte de longe e esteve muito perto de fazer o primeiro da partida!! #SLBSCP | 0-0 | #Supertaça #DiaDeSporting pic.twitter.com/8z1DRn7SjP — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 4, 2019

O mesmo fez o Benfica nas suas redes sociais, especialmente quando Odysseas fazia alguma defesa.

