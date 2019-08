Cerca de 140 operacionais combatem fogo que deflagrou em Alfândega da Fé

Cento e trinta e nove operacionais estão esta noite a combater um incêndio que deflagrou ao final da tarde no concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, e tem duas frentes ativas, indicou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, estão a chegar “grupos de reforço e os meios estão a ser reposicionados” no terreno, mas não existe qualquer indicação de povoações em risco.

De acordo com os dados disponíveis às 21:15 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo deflagrou cerca das 17:40 na localidade de Pombal, na freguesia de Vilarelhos e está neste momento “ativo com duas frentes”.

A combater as chamas estão 139 operacionais, apoiados por 44 viaturas.

