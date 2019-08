Cinco brasileiros detidos e 2,2 toneladas de cocaína apreendidas pela PJ de Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou este domingo a apreensão de mais de 2,2 toneladas de cocaína, encontrada a bordo de uma embarcação, bem como a detenção de cinco cidadãos brasileiros pelo alegado envolvimento no crime.

Em comunicado a que a Lusa teve acesso, a Polícia Judiciária refere que a operação, realizada por elementos da Secção Central de Tráfico de Estupefaciente (SCITE) em conjunto com a Guarda Costeira, foi feita no sábado e visou a embarcação “Perpétuo Socorro de Abaete II”.

A bordo da embarcação foram encontrados 2.256,27 quilogramas de cocaína e na sequência da operação foram detidos cinco cidadãos, todos de nacionalidade brasileira, que “serão presentes, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para validação das detenções e aplicação das medidas de coação”, segundo aquela polícia.

O comunicado acrescenta que esta operação foi desenvolvida na sequência de troca de informação operacional com a agência MAOC–N (Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics), com sede em Lisboa.

A operação realizada no sábado, no âmbito do combate ao tráfico transnacional de estupefacientes por via marítima, contou ainda com a cooperação da Polícia Federal do Brasil, e, nas buscas, descarga, transporte, acondicionamento e guarda do produto apreendido com o apoio da Polícia Nacional de Cabo Verde.

