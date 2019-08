Estes ciclistas estão doidos. Pelo menos, este…

Alguns ciclistas têm dificuldade em conviver com carros e peões, sem causar confusões e acidentes. Exigem direitos sobre os automóveis e veículos pesados, por estes serem mais robustos e mais sujeitos a causarem danos. Por outro lado, não estendem a mesma “simpatia”, que exigem para eles próprios, perante os peões, especialmente idosos e crianças, onde estes são obviamente o “elo mais fraco”.

A Europa já aprovou leis duras para os automobilistas, com o objectivo único de defender os ciclistas, tentando evitar o crescente número de acidentes envolvendo quem se desloca de bicicleta, especialmente agora que há uma aposta nítida nas duas rodas como forma de resolver os problemas de mobilidade urbana. Porém, isso não confere a um ciclista o direito de saltar do que parece ser um parque, directamente para a estrada, que aparentemente pretendia atravessar pela passadeira – o que, em Portugal, é proibido –, em frente a um veículo que se aproximava.

O evento foi registado por uma câmara a bordo, sendo evidente que o condutor do automóvel mal teve tempo de ver o ciclista, quanto mais evitá-lo. O embate aconteceu e penalizou o elemento mais fraco do binómio carro/bicicleta: o ciclista foi pelo ar até encontrar uma zona sólida onde aterrar. Não se sabe como acabou este episódio, que parece ter acontecido num país nórdico, aqueles que mais protegem os ciclistas, mas deverá parecer óbvio, até para os utilizadores das duas rodas, que tem de haver limites para tudo. Até para as vantagens de andar de bicicleta.

