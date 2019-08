Lady Gaga foi buscar “umas natas” a um café-restaurante português em Los Angeles

Em pleno período de assistência financeira (eram os anos da troika em Portugal), um ministro da economia português, Álvaro Santos Pereira — que preferia ser chamado apenas de Álvaro — teve uma ideia que foi satirizada nas redes sociais e se tornou indissociável do seu nome: era preciso, dizia então, internacionalizar o pastel de nata. A ideia foi recebida com humor, mas o pastel de nata é, a par do vinho, um dos produtos portugueses com maior procura fora do país.

A cantora, atriz e estrela pop Lady Gaga que o diga. Como revelou o Diário de Notícias, a partir de uma fotografia partilhada no Facebook, a voz de “Shallow”, “Poker Face” e “Bad Romance” deslocou-se a um café-restaurante português em Los Angeles para ir buscar “umas natas”.

A informação provém de Fátima Marques, a portuguesa dona do Natas Pastries. Fátima abriu o primeiro Natas Pastries há quase 15 anos, em 2005, e o que era inicialmente uma pastelaria e loja de pastéis de nata tornou-se rapidamente “assunto de conversa na comunidade portuguesa em Los Angeles”, segundo o site oficial do espaço. Na fotografia, a proprietária do Natas Pastries escreveu: “A Lady Gaga visitou o nosso espaço em Sherman Oaks esta semana para umas natas”. No final, colocou um emoji de sorriso rasgado e piscar de olho e afirmou estar “a sentir-se espetacular“. Ora veja:

Face ao sucesso, o Natas Pastries expandiu-se: cinco anos depois, em 2010, deixou de ser apenas pastelaria e café e passou a ser também um “restaurante com serviço completo”, que serve “pequeno-almoço, almoço e jantar”. Passou a ter duas localizações físicas, ambas no estado da Califórnia — uma na via Ventura Boulevard, em Sherman Oaks (que recebeu recentemente a visita da estrela norte-americana) e outra em Thousand Oaks, cidade que fica a 64 quilómetros do centro de Los Angeles — e até desafia eventuais clientes deste modo: “Comece o dia com um bolo e uma bica, espresso shot, ou com uma torrada francesa em pão doce português ou então uns ovos mexidos com chouriço”.

Lady Gaga deixou-se aparentemente cativar pelas virtudes das “portuguese natas”. Na fotografia partilhada no Facebook, a atriz e cantora está acompanhada pelo seu alegado novo namorado, o engenheiro de som Dan Horton. Apesar de o namoro não ser assumido, os dois já foram vistos (e fotografados) a beijar-se publicamente, para desgosto de quem fantasiava uma relação amorosa entre a cantora e o ator e cantor Bradley Cooper. Os dois gravaram o tema “Shallow” junto e contracenaram em “Assim Nasce uma Estrela”.

