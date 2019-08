Meghan Markle. Os 38 anos e a mensagem adorável de príncipe Harry

Meghan Markle celebra este domingo, 4 de agosto, 38 anos. É um aniversário que dificilmente passa despercebido, sobretudo tratando-se da ex-atriz norte-americana que protagoniza uma das mais recentes histórias de amor na realeza britânica, ainda mais se considerarmos a ternurenta mensagem que o príncipe Harry lhe dedicou publicamente.

Na conta de Instagram dos duques de Sussex — leia-se, Harry e Meghan Markle — foi publicado um retrato da aniversariante com a seguinte mensagem: “Parabéns à minha incrível esposa. Obrigada por me acompanhares nesta aventura! Amor, H”.

Segundo o jornal britânico The Mirror, a festa de aniversário de Meghan Markle será em Balmoral, numa das residências prediletas da rainha Isabel II durante esta época do ano, uma celebração com a privacidade exigida por quem é constantemente notícia. Meghan deverá festejar na companhia do marido e do filho, o pequeno Archie, nascido no passado dia 6 de maio, e não deverá optar por uma festa extravagante dadas as críticas que recebeu aquando do “chá de bebé” que aconteceu em Nova Iorque.

Mais recentemente, Meghan Markle foi notícia por ser a editora convidada da edição de setembro da Vogue britânica, a mais importante do ano. Foi a primeira vez que houve um convidado editor nos 130 anos de história da revista.

