Oficial: América confirma Uribe no FC Porto, dragões têm plantel fechado (a não ser que saia mais alguém)

É mais uma confirmação do que propriamente uma notícia mas não deixa de ter o seu peso: Mateus Uribe, médio colombiano do América, foi oficialmente confirmado pelos mexicanos como reforço do FC Porto, que fica assim com o seu plantel fechado à condição, caso não existam mais saídas entre o núcleo duro de Sérgio Conceição até ao final do mercado.

???? Comunicado Oficial:

Acuerdo por la transferencia de @matheus_uribe8 con el @FCPorto, pendiente de que el jugador llegue a un acuerdo con su nuevo Club. pic.twitter.com/9IqxVdCNLa — Club América (@ClubAmerica) August 4, 2019

Internacional colombiano, que marcou presença no último Mundial e na Copa América realizada este verão no Brasil, Uribe, de 28 anos, fez toda a carreira numa fase inicial no seu país, passando por clubes como Deportivo Español, Envigado, Deportes Tolima e Atlético Nacional, antes de assinar pelo América, onde passou os últimos dois anos.

Assim, e depois do guarda-redes Agustín Marchesín, o FC Porto volta a reforçar-se no América, num negócio que terá rondado os dez milhões de euros (números não oficiais) mais algumas cláusulas de opção variáveis mediante objetivos desportivos. O médio deverá chegar ainda esta noite à Invicta, devendo ser apresentado pelos dragões esta segunda-feira.

Desta forma, o plantel comandado por Sérgio Conceição, que se reforçou na presente temporada com Saravia, Marcano, Luís Díaz, Nakajima, Zé Luís, Marchesín e Uribe, além dos regressados Osório e Sérgio Oliveira, deverá esta fechado poucos dias antes do primeiro encontro oficial da temporada, na deslocação à Rússia para defrontar o Krasnodar na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O único dado que poderá alterar esta realidade passa por uma possível saída de algum elementos do núcleo duro dos azuis e brancos, como Danilo ou Marega.

Em atualização

Continuar a ler