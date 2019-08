Pizzi, Rafa e a regra dos três: como o Benfica inaugurou o marcador na Supertaça

Os números nem sempre contam mas também podem traduzir muitas vezes o que se passa em campo. As faltas, os cantos, a eficácia de passe, os próprios cartões. Neste caso, foram os remates. E com precisão: nos últimos dérbis entre Benfica e Sporting, os encarnados conseguiram sempre marcar um golo em cada três tentativas enquadradas com a baliza; na final da Supertaça, as águias chegaram ao golo exatamente no terceiro remate à baliza de Renan, com Rafa a inaugurar o marcador.

E esta acabou por ser uma combinação muitas vezes vista na última temporada, com Pizzi a fazer a assistência e o internacional português a surgir ao segundo poste nas costas da defesa leonina para fazer o 1-0 que se regista ao intervalo.

Golo do Benfica! Está aberto o marcador na Supertaça. Pizzi abre na esquerda e Rafa, já perto da baliza, remata de primeira e cruzado, sem hipótese para Renan. 11 Ligas | 7 Taças | 2.000 Jogos | Mais de 55.000 horas de desporto na sua @sporttvportugal pic.twitter.com/VyFXlsNaN3 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 4, 2019

Vlachodimos acaba por explicar o resto da história: o grego, que começou o jogo a evitar um autogolo de Ferro, teve duas grandes intervenções a remates de Bruno Fernandes, segurando o nulo até Rafa fazer o 1-0 a seis minutos do intervalo.

