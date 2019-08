Tenista argentino Diego Schwartzman conquista torneio de Los Cabos

O tenista argentino Diego Schwartzman, 27.º jogador mundial, conquistou no sábado o seu primeiro título ATP do ano, ao bater o norte-americano Taylor Fritz, 28.º, na final do torneio de Los Cabos, no México.

Na final da prova disputada em piso duro, Schwartzman impôs-se por 7-6 (8-6) e 6-3, depois de salvar três ‘set points’ consecutivos no 12.º jogo do primeiro parcial, num embate que durou uma hora e 40 minutos.

O argentino, de 26 anos, passa a contar três títulos no currículo, juntando Los Cabos a duas vitórias em terra batida, em Istambul (2016) e Rio de Janeiro (2018).

