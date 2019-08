Top model estacionou Lamborghini no fundo da piscina. “Foram os saltos”

A sérvia Soraja Vucelic tornou-se mais conhecida quando, em 2014, se tornou público que era a nova namorada do futebolista brasileiro Neymar Jr. Mas mesmo agora, que trocou a paixão pelo jogador do PSG por o filho de um oligarca russo, os seus atributos continuam a dar que falar.

Antiga capa de uma das edições da revista da revista Playboy, hoje Vucelic não é notícia pelo namorado e, muito menos, pelas suas formas. É-o sim pelo seus dotes de condução. Durante o que parece ter sido uma sessão fotográfica em Cannes, num dos muitos hotéis de luxo da pitoresca cidade francesa, a top model posava junto a um Lamborghini Huracán Spyder, mesmo em frente à piscina do estabelecimento.

Não se sabe se foi convidada a mover o superdesportivo equipado com um vibrante motor V10 com 640 cv, capaz de atingir 325 km/h, ou se se voluntariou para fazê-lo. Certo é que tudo aponta para que a modelo de 32 anos se tenha sentado ao volante para retirar o bólide do local. E foi exactamente aí que a coisa correu mal.

O que aconteceu depois é contado pela própria sérvia, através do seu Instagram, onde diz que, devido aos seus saltos altos, o pé saiu do travão e bastaram uns instantes até mergulhar na piscina. Com ela lá dentro. Ela sabia nadar, bem ao contrário do Huracán, que assim ficou no fundo até que uma equipa especializada, munida com uma grua o tenha retirado do local.

Após a partilha nas redes sociais, por parte de Vucelic, não faltaram os comentários ao seu desempenho. Se uns a acusaram de “ser fácil destruir o que quer que seja quando não é seu”, outros mostraram-se mais preocupados com a possibilidade de “os sapatos de salto alto terem sobrevivido ao mergulho na piscina”. É uma questão de perspectiva…

