Audi vende e-tron por 2.000€ e com quatro rodas

A Audi tem no SUV e-tron o seu primeiro veículo 100% eléctrico produzido em massa. Mas já a pensar naquele último quilómetro entre o local onde estacionou o veículo e o escritório, a marca alemã concebeu um veículo de quatro rodas, eléctrico, capaz de deslocar o seu utilizador sem lhe exigir grandes doses de equilíbrio.

Denominado e-tron Scooter, o novo veículo está algures entre um skate e uma trotineta eléctrica. Distingue-se por possuir uma pega em vez do tradicional guiador, o que a Audi acredita ser mais fácil e imediato para quem não está habituado a este tipo de meio de transporte.

Com um peso de apenas 12 kg, o pequeno veículo pode ser dobrado e transportado para casa ou escritório facilmente, como acontece com as trotinetas alimentadas por bateria.

Em plano, o e-tron Scooter é capaz de atingir 20 km/h, mas antes que o proprietário lhe coloque as mãos em cima tem de despender 2.000€, um valor substancialmente mais elevado do que a Seat exige pela sua eXS KickScooter. É o preço a pagar pelo posicionamento de luxo do fabricante alemão do Grupo Volkswagen.

