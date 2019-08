Avião da British Airways faz aterragem de emergência e é evacuado em Valência depois de fumo tomar cabine

O voo BA422 da companhia aérea British Airways, que fazia o trajeto de Londres (aeroporto Heathrow) até à cidade de Valência, em Espanha, fez uma aterragem de emergência e foi evacuado depois de uma nuvem de fumo ter invadido a cabine dos passageiros. Tudo se passou nesta segunda-feira e o incidente levou os passageiros a entrar em pânico. Depois da aterragem, tiveram de sair pelos escorregas de emergência.

O momento da evacuação foi mostrado em diversos vídeos nas redes sociais.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019