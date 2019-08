Combustíveis. Reunião da ANTRAM com a FECTRANS e Governo adiada devido ao encontro dos sindicatos com o Executivo

A reunião entre o Governo, FECTRANS e ANTRAM, que estava marcada para as 15 horas desta segunda-feira, foi adiada para cerca das 18 horas, apurou o Observador. A razão do adiamento prende-se com o facto de a reunião entre Governo e os sindicatos que assinaram o pré-aviso de greve (o das matérias perigosas — SNMMP — e o dos motoristas de mercadorias — SIMM) ainda não ter acabado.

A reunião no Ministério das Infraestruturas começou pelas 11h30, entre o SIMM e o ministro Pedro Nuno Santos, com o objetivo de dar a conhecer as reivindicações do sindicato ao Governo, disse Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM. Este encontro não contou com a presença da ANTRAM — ao Observador, a associação patronal já tinha dito que não fora convocada para a reunião, acrescentando que, mesmo se tal tivesse acontecido, só iria ao encontro caso fosse retirado o pré-aviso de greve.

A discussão parou para almoço, pelas 13h30, tendo sido retomada pelas 15 horas, desta vez já com a presença do SNMMP, precisamente a hora para a qual estava marcada a reunião entre Governo, ANTRAM e FECTRANS para a discussão do contrato coletivo de trabalho.

O SNMMP e o SIMM dizem ter “várias propostas” para colocar em cima da mesa, como o aumento do salário base dos motoristas para 1.000 euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional. A proposta inicial era chegar a um salário base de 900 euros em 2022.

Já a ANTRAM vai reunir ao final da tarde com a FECTRANS (que não subscreveu o pré-aviso de greve) e o Governo, para discutir o contrato coletivo de trabalho. Não estarão presentes os sindicatos que entregaram o pré-aviso para a paralisação de dia 12 de agosto.

Na última sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, disse que a greve é uma “luta que o país não percebe” e que há um “claro sentimento social de revolta e incompreensão”, uma vez que a paralisação “se refere a aumentos salariais de 2021 e 2022, quando já estão acordados aumentos salariais de 250 euros para janeiro de 2020”. Palavras que não caíram bem junto dos motoristas, para quem as declarações de António Costa “vieram revoltar mais os trabalhadores”.

