Coreia do Norte volta a lançar mísseis. É a quarta vez em menos de duas semanas

A Coreia do Norte voltou a disparar dois mísseis não identificados a partir da província de Hwanghae, anunciou a agência noticiosa Yonhap citando fontes militares sul coreanas. Os mísseis caíram no mar do Leste. É a quarta vez que a Coreia do Norte faz lançamentos de mísseis nos últimos onze dias e o sexto lançamento deste ano. O última foi há apenas três dias, a 02 de agosto, sob a supervisão de Kim Jong-un.

A 04 de maio, a Coreia do Norte lançou vários projéteis de curto alcance nas proximidades de Wonsan, na costa leste do país. Cinco dias mais tarde, voltou aos testes, desta vez com dois mísseis balísticos de curto alcance a partir de Sinori, nas vizinhanças de Pyongyang, a capital do país.

Mais de dois meses mais tarde, a 25 de julho, a Coreia do Norte voltou a lançar dois mísseis balísticos de curto alcance, mas estes tinham um design desconhecido dos militares. A partir desse dia houve mais três lançamentos, o mais recente dos quais aconteceu esta segunda-feira. Antes, a 31 de julho, foi lançado um número indeterminado de mísseis balísticos. E a 02 de agosto, em dois momentos diferentes, a Coreia do Norte lançou outros dois mísseis balísticos de curto alcance.

