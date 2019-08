Equipa de portugueses e israelitas desenvolve vacina para ajudar a combater o cancro

Uma equipa de investigadores em Portugal e Israel desenvolveu uma vacina contra o cancro que combina várias terapias diferentes aumentando a eficácia global do tratamento. Por enquanto ainda só foi testada em melanoma de rato, mas os investigadores já submeteram um pedido de patente para a descoberta e estão a preparar a criação de uma spin-off. Os resultados foram publicados esta segunda-feira na revista científica Nature Nanotechnology.

Tudo começou em 2012 ou 2013, conta Helena Florindo, a investigadora responsável. Na altura, o foco era desenvolver uma vacina que conseguisse ajudar o sistema imunitário a reconhecer as células tumorais para que, assim, as pudesse combater mais facilmente. E conseguiram bons resultados, mas também perceberam que havia uma parte da resposta do organismo que ainda lhes era desconhecida.

Vimos que a vacina tinha, já nessa altura, um efeito importante. Mas também percebemos que conhecíamos pouco ao nível do sistema imunológico, principalmente o que é que resulta da interação destas vacinas com as diferentes células do sistema imunológico”, disse Helena Florindo, coordenadora do grupo BioNanoSciences, do Instituto de Investigação do Medicamento, sobre o trabalho de doutoramento da investigadora Joana Silva, feito nessa altura.

A vacina tem no seu interior pequenas esferas de um polímero. Dentro das esferas estão porções de proteínas específicas das células tumorais que se pretendem atacar. O objetivo é que as células dendríticas (glóbulos brancos do sistema imunitário) encontrem estas nanopartículas e as “engulam”. E para as pequenas esferas serem ainda mais apetecíveis, estão revestidas por um açúcar (manose).

Se as células dendríticas “engolirem” as nanopartículas passam a apresentar as pequenas porções de proteínas tumorais à superfície (na membrana) como bandeirolas que outras células do sistema imunitário conseguem ver. Quando as células T (outro tipo de glóbulos brancos) encontra as “bandeirolas” das células dendríticas, aprende que deve atacar células que têm essas mesmas porções de proteína. Assim, as células T aprendem que células tumorais devem atacar. Vantagem ainda maior é quando se formam células T memória, uma espécie de células sábias, que guardam a informação para quando for preciso combater um invasor semelhante.

A esperança de Helena Florindo, por exemplo, é que estas células T memória — e, consequentemente, as vacinas que as estimularam — possam servir de prevenção para a reincidência do cancro ou para a formação de metástases. Isto porque, se tudo correr bem, o sistema imunitário já tem a informação que deve combater as células que têm aquele tipo de proteínas à superfície.

“Fomos um bocadinho atrás. Fomos tentar perceber e caracterizar a interação das vacinas com cada uma das fases da ativação desta resposta imunológica”, conta Helena Florindo. E o que verificaram é que as vacinas eram eficazes em todos os a ativar a resposta desejada.

As vacinas foram testadas em melanoma (cancro da pele) em ratos — com células tumorais de rato e com o sistema imunitário do rato ativo. A parceria com a Universidade de Tel Aviv surge da necessidade de testar a vacina com um tipo de melanoma diferente, mais agressivo, para verificar se era possível obter os mesmos resultados. E foi. Esse trabalho foi iniciado em 2015 e decorreu ao longo de três anos. Os resultados foram agora publicados, mas o percurso não foi assim tão linear.

Neste período, algumas equipas desenvolveram outros tratamentos de imunoterapia com o objetivo de combater as células tumorais ou inibir as células tumorais que impediam o sistema imunitário de combater o tumor. Apesar de representarem um grande avanço no tratamento de alguns tipos de tumor, estas terapias continuavam a mostrar algumas limitações. A combinação da vacina com as imunoterapias existentes é que permitiu os bons resultados alcançados pela equipa.

“Conseguimos perceber o que estava impedir a eficácia das terapias que já existiam, e da própria vacina, e ao inibirmos essas células conseguimos ter uma resposta muito mais prolongada e uma eficácia muito maior. Isso só aconteceu quando os três componentes estão juntos [com a vacina]”, disse Helena Florindo.

No futuro, a equipa pretende criar uma spin-off, que possa criar a vacina a uma escala industrial para aumentar o número de ensaios tanto em laboratório, como depois em humanos. A ideia é voltar a testar este tipo de modelos de ratos que têm células tumorais de rato, mas depois testar com ratos humanizados — ratos com células tumorais humanas e com um sistema imunitário humano.

