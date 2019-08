FC Porto já conhece futuro na Champions: Olympiacos ou Basaksehir. Mas primeiro há Krasnodar (e já esta quarta-feira)

Se passar o Krasnodar, o destino do FC Porto está definido: os dragões terão pela frente ou os gregos do Olympiacos ou os turcos do Basaksehir rumo à liga milionária. Assim ditou o sorteio da Champions que se realizou esta segunda-feira em Nyon.

Os dragões vão à Rússia defrontar o Krasnodar já esta quarta-feira. Depois, na próxima semana, a equipa de Sérgio Conceição recebe o adversário para a segunda mão da eliminatória. Se passar este primeiro “obstáculo”, o FC Porto pode ter encontro marcado com o Olympiacos do português Pedro Martins e restante comitiva lusa: Rúben Semedo, José Sá e Daniel Podence.

Eis o que a sorte ditou para as equipas envolvidas no play off de acesso à Liga dos Campeões:

1 – GNK Dinamo vs Ferencvárosi – NK Maribor vs Rosenborg

2 – Cluj vs Celtic – Slavia Praga

3 – Young Boys – FK Crvena zvezda vs FC Copenhaga

4 – Apoel vs Qarabag – PAOK – Ajax

5 – Basileia vs Lask – Brugge vs Dínamo Kiev

Os jogos dos play offs estão marcados para 20 ou 21 de agosto e para 27 ou 28 de agosto.

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães também conhecem esta segunda-feira os adversários da próxima fase da Liga Europeia, num sorteio que se vai realizar pelas 12h00 na Suíça.

