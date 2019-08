Ferrari vai revelar dois novos modelos. Um é o SUV

A Ferrari está decidida a reforçar a sua posição no mercado. Daí que o seu CEO, Louis Camilleri, tenha aproveitado o anúncio dos resultados do segundo trimestre de 2019 para revelar os novos modelos que os clientes do construtor de Maranello vão poder passar a adquirir ainda este ano.

Animado por um volume de vendas sempre a subir, acompanhado por lucros a condizer, Camilleri confirmou que a Ferrari está pronta a apresentar, em Setembro, dois novos modelos. A revelação vai ter lugar no circuito da marca, em Fiorano, num evento que se prolongará durante duas semanas, durante as quais investidores e clientes poderão não só ver, como conduzir em pista, os mais recentes veículos com emblema do Cavallino Rampante.

Este é um período único na história da Ferrari, que sempre apresentou os seus novos modelos com um ritmo relativamente lento, fruto de oferecer uma gama com poucos elementos. Mas desta vez, depois de ter introduzido no mercado já este ano o SF90 Stradale, o superdesportivo híbrido com 1.001 cv, tudo indica que a Ferrari se prepara para mostrar pela primeira vez o 812 Superfast Spider e a grande novidade: o Purosangue, o SUV com que pretende bater o Lamborghini Urus. Veja na galeria os elementos-chave da apresentação que Louis Camilleri reservou aos investidores da Ferrari.

