Flamengo de Jorge Jesus goleado por 3-0 na casa do Bahía

O Flamengo já perdia por 3-0 ao intervalo e o segundo tempo não trouxe alterações à história do jogo. Depois de um “jejum” de cinco jogos sem vencer, o Bahía aproveitou os muitos erros defensivos dos jogadores de Jorge Jesus, voltou às vitórias no Brasileirão e impôs a primeira derrota do técnico português no campeonato.

Do lado dos da casa, Gilberto foi o grande herói na noite de domingo: assinou um hat-trick em apenas 45 minutos. Estes três golos num só jogo surgem depois de o Bahía apenas ter feito um nas últimas cinco partidas. Jesus não pôde contar com o seu goleador de serviço, o ex-Benfica Gabriel Barbosa, que ficou de fora por lesão. Assim, e com o Bahía a gerir a vantagem, o Flamengo não teve soluções numa frente da ataque bastante apagada.

O resultado do jogo, infelizmente, não foi positivo. Mas foi fantástico receber o apoio e o carinho da Nação Rubro-Negra hoje na Fonte Nova. Muito obrigado aos Rubro-Negros do Nordeste! #OndeEstiverEstarei ???? Alexandre Vidal pic.twitter.com/IXderbupjU — Flamengo (@Flamengo) August 4, 2019

Eis assim a estreia de Jesus a perder no campeonato, depois de ter vencido o Botafogo na última jornada e de ter virado o resultado na Taça Libertadores, frente ao Emelec. O Flamengo segue no terceiro lugar do Brasileirão com 24 pontos, menos quatro que o segundo Palmeiras e os mesmos que o Atlético Mineiro. Na liderança isolada da tabela segue o Santos, com 32 pontos.

Na próxima jornada, o Mengão de Jesus recebe o Grêmio no Maracanã.

