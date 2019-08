Galerias Romanas de Lisboa vão estar abertas todo o ano já a partir de 2020

As Galerias Romanas de Lisboa, com 2.000 anos de história e descobertas em 1771, vão estar abertas o ano inteiro e vão poder ser visitadas “sem filas nem dias contados” em qualquer altura já a partir de 2020. A notícia foi divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa através das redes sociais no domingo.

Vai ainda ser criado “um centro interpretativo com entrada acessível pela Rua da Prata”. A autarquia já tinha confirmado o desejo de tornar as galerias num museu e de criar o centro interpretativo. E a data está definida: “O Criptopórtico Romano de Lisboa já vai poder ser desfrutado sem filas, nem dias contados, a partir de finais de 2020”.

Se sempre quis visitar as Galerias Romanas e nunca o conseguiu fazer saiba que está a ser criado um centro… Posted by Câmara Municipal de Lisboa on Sunday, August 4, 2019

Até agora, o espaço era apenas aberto ao público duas vezes por ano. Este ano, o Criptopórtico pôde ser visitado em março e vai voltar a abrir em setembro.

As Galerias Romanas têm 2.000 anos e foram construídas algures entre os séculos I a.C. e I d.C., durante o governo do Imperador Augusto. Foram descobertas após o grande terramoto de 1755 — mais precisamente, 16 anos depois, enquanto a antiga Lisboa era reconstruida. Os arqueólogos não sabem ao certo qual a função que o espaço terá tido, mas, segundo a National Geographic, na parte superior terá existido uma grande praça pública e um fórum de mercadores, que funcionaria como um centro de negócios de Olisipo, a Lisboa romana.

A verdadeira extensão desta estrutura também é ainda desconhecida. De acordo com os arqueólogos, esta infraestrutura deverá ser bastante mais extensa do que os complexos conhecidos e deverão existir mais galerias, tal como outros pontos de entrada. Ainda de acordo com a National Geographic, atualmente podem ser visitadas oito galerias, que se estendem ao longo de cerca de 40 metros, em linha reta.

Continuar a ler