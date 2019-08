Google Assistant vai passar a ler mensagens de aplicações como WhatsApp e Slack

A Google está a desenvolver a possibilidade de o Google Assistant ler “em voz alta” mensagens de aplicações que não pertencem à empresa, como WhastApp, Slack ou Telegram. A notícia foi avançada pelo Engadget.

O Google Assistant já tem esta opção há bastante tempo, mas o “controlo de voz” era até agora apenas exclusivo para aplicações da empresa. Agora, os utilizadores de smartphone poderão ditar mensagens em qualquer aplicação enquanto, por exemplo, conduzem ou cozinham, e o texto é depois enviado automaticamente — sem nunca ser preciso tocar no telemóvel.

Se a mensagem conter um anexo como uma foto, áudio ou vídeo, o Assistant não vai abrir os ficheiros e apenas informa o utilizador da notificação, segundo o 91 mobiles. Para fazer a aplicação ler as mensagens, basta dizer “lê as minhas mensagens”. Depois, é possível responder com a voz.

Esta opção vai estar disponível em várias línguas.

