Greve dos motoristas. Em dia de reuniões, país prepara-se para a falta de combustíveis

O Governo e o sindicatos dos motoristas que convocaram a greve para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, passaram o dia em reunião. Em cima da mesa, uma das derradeiras tentativas para evitar um protesto que pode paralisar o país, como aconteceu em abril. Mas enquanto as conversas não chegam a uma conclusão, vários setores deram conta dos preparativos em curso para minimizar os eventuais impactos.

O Aeroporto de Lisboa, gerido pela ANA, declarou que não vai cessar as operações. Já a Transtejo e a Soflusa, concessionárias dos transportes fluviais na região de Lisboa, disseram que têm combustível suficiente para cinco dias de paralisação. As associações agrícolas apresentaram estimativas de prejuízos (que estimam poder chegar aos 21 milhões de euros) e as Seguradoras de transportes manifestaram preocupação com a possibilidade de não entrarem nos serviços mínimos para atenderem colisões e perturbações nas vias.

O ministério das Infraestruturas foi palco ao longo do dia de encontros entre o Governo e os sindicatos que assinaram o pré-aviso de greve (o das matérias perigosas – SNMMP – e o dos motoristas de mercadorias – SIMM). A reunião começou pelas 11h30, entre o SIMM e o ministro Pedro Nuno Santos, com o objetivo de dar a conhecer as reivindicações do sindicato ao Governo, disse Anacleto Rodrigues, porta-voz da estrutura.

Este encontro não contou com a presença da ANTRAM. Em declarações ao Observador, a associação patronal já tinha dito que não fora convocada para a reunião, acrescentando que, mesmo se tal tivesse acontecido, só iria ao encontro caso fosse retirado o pré-aviso de greve.

O SNMMP e o SIMM dizem ter “várias propostas” para colocar em cima da mesa, como o aumento do salário base dos motoristas para 1.000 euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional. A proposta inicial era chegar a um salário base de 900 euros em 2022.

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto estão reunidos com o Governo e disseram ter “várias propostas” para apresentar ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

“Existem várias propostas que nós queremos apresentar ao senhor ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] e à ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias]” na reunião, disse à Lusa Pedro Pardal Henriques.

Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou nesta segunda-feira, em comunicado, “preocupação pela perturbação” à assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve.

De acordo com o comunicado da APS, a preocupação dos seguradores está relacionada com a “perturbação” que a greve pode causar na atividade “no que respeita à prestação de assistência a veículos e a pessoas, nomeadamente em caso de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos rebocadores e dos veículos de transporte de pessoas que necessitam de assistência”.

No mesmo comunicado, a APS informa que vai solicitar ao Governo “que confira aos veículos de reboques/pronto-socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso ao combustível durante aquele período”, caso a greve avance.

Este pedido deve-se a um possível “delicado cenário de acumulação de veículos imobilizados nas bermas ou na própria via das autoestradas e estradas nacionais e municipais”, segundo a APS.

“A manter-se a greve, as empresas de seguros lamentam o sucedido e pedem a especial compreensão dos seus clientes para esta situação de força maior com que se veem confrontadas e relativamente à qual são completamente alheias”.

No entanto, e dado o processo negocial em curso, a APS apela “às partes envolvidas que consigam ultrapassar este diferendo pela via do diálogo”.

Tanques da Transtejo e Soflusa asseguram serviço por cinco dias

A administração da Transtejo e Soflusa informou que os tanques de combustível das empresas apenas asseguram o transporte fluvial por cinco dias, mas dispõe de um plano de contingência caso a greve dos motoristas se concretize.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a administração das duas empresas esclareceu que “tem mantido os seus tanques totalmente abastecidos”, cuja capacidade garante a prestação do serviço de transporte fluvial no Tejo “durante cerca de cinco dias úteis”.

Ainda assim, os passageiros não devem sair prejudicados porque a Transtejo e a Soflusa garantem que “têm preparado um plano de contingência”, que será ativado se a greve dos motoristas de matérias perigosas se efetuar.

A administração não revelou, no entanto, se o abastecimento será efetuado por via marítima, como aconteceu na última paralisação destes profissionais, iniciada em 15 de abril.

Nessa ocasião, a greve causou a falta de combustível em vários postos de abastecimento em todo o país e os tanques da Transtejo e Soflusa acabaram mesmo por esgotar, levando a administração a acionar o plano de contingência para assegurar a normalidade do serviço.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, em Almada (distrito de Setúbal), a Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por fazer a ligação entre o Barreiro e Lisboa.

Portugal Fresh aponta prejuízos diários diretos de 21 milhões de impacto da greve dos motoristas

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou um prejuízo diário direto de 21 milhões de euros com a greve dos motoristas.

Em comunicado, a Portugal Fresh salienta que “a greve dos motoristas terá um impacto muito negativo para o setor e para a economia” portuguesa, “afetando drasticamente as suas exportações”. A entidade sublinha que o setor, que registou um volume de negócios de 2.790 milhões de euros, exportando mais de 1.500 milhões em 2018, “teme que o crescimento dos últimos anos possa estagnar ou regredir”.

“O mês de agosto é de capital importância devido a concentração de pico de colheitas. Este mês tem um peso estimado de 23% no valor da produção nacional” de frutas, legumes e flores, refere o presidente da associação, Gonçalo Santos Andrade, citado no comunicado.

“Estimamos um prejuízo diário direto de 21 milhões de euros que pode crescer substancialmente se a paralisação se prolongar”, salienta, apontando que se a paralisação se prolongar por mais de quatro a cinco dias “muitas áreas de produção terão de ser abandonadas e alguns cliente chave serão perdidos, já que a geografia de produção nacional será substituída por outras geografias produtoras”.

Caso tal aconteça, o prejuízo poderá atingir 350 milhões de euros em cinco dias e irá colocar em risco os empregos.

Por isso, associação defende que é urgente tomar “medidas vigorosas que viabilizem o normal funcionamento das atividades de colheita, processamento e transporte, garantindo a liberdade de trabalhar para quem o queira fazer sem constrangimentos ou pressões por parte daqueles que, no exercício dos seus direitos, eventualmente venham a insistir em fazer greve”.

O setor defende que “tem de existir uma estratégia prioritária para o setor agrícola”.

ANA garante que aeroportos vão ter combustível durante greve dos motoristas

Segundo garantiu ao Jornal de Negócios, a ANA — Aeroportos de Portugal e a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), possui planos de contingência preparados para garantir que nenhum voo seja cancelado, por exemplo (link disponível para assinantes).

“De alguma forma, desde a última greve foi criada uma melhor rede de comunicação, de modo a que a operacionalização dos planos de contingência fluam da melhor forma”, assegurou ao Negócios João Reis, presidente da APETRO, referindo-se à paralisação de abril. As gasolineiras, diz, “já estão a trabalhar para tentar que os postos de abastecimento estejam na sua capacidade máxima antes da greve”.

Isso significa que os postos de combustível terão capacidade para responder à procura durante os primeiros dois ou três dias da greve, explica o jornal. Para lá disso, “não é possível saber”, admite João Reis.

Os voos marcados, contudo, estarão assegurados. Isso mesmo confirmou a própria ANA ao económico, expressando convicção de que os serviços mínimos deverão abranger esta área. E se não vierem a ser cumpridos pelos motoristas, a empresa responsável pelos aeroportos portugueses tem uma alternativa.

A ANA, as companhias aéreas e os outros atores do setor têm planos para mitigar as consequências de todo o tipo de contingências”, afirmou fonte oficial da empresa.

“Pela natureza, e para garantir a sua eficiência, estes planos não são públicos”, acrescentou a ANA.

A somar-se a esta preparação estão os próprios planos de contingência do Governo. O secretário de Estado da Energia, João Galamba, já tinha garantido em julho, em entrevista à TSF, que está a ser preparado um plano de ação. O Executivo comprometeu-se à altura, relembra o Negócios, com a criação das “condições para, se necessário, montar um sistema logístico alternativo de distribuição de combustíveis no caso de não haver o cumprimento de serviços mínimos”.

