Há um novo capítulo na busca pelos rapazes suspeitos de triplo homicídio no Canadá: poderão ter usado este barco na fuga

Passaram de adolescentes dados como desaparecidos a suspeitos de três homicídios. Mas, depois de uma caça ao homem que durava há duas semanas, a polícia anunciou que ia começar a reduzir os esforços na investigação. Agora, um barco a remos abandonado num rio no norte do Canadá pode significar um volte face na caça nas buscas por Bryer Schmegelsky e Kam McLeod, de 18 e 19 anos.

As autoridades do Canadá encontraram na sexta-feira um barco a remos num rio perto de Gillam, a cidade do Manitoba onde a polícia concentrou as buscas pelos suspeitos de triplo homicídio. No mesmo local foi ainda encontrado um barril de água que poderá pertencer aos fugitivos, segundo o The Guardian. As autoridades acreditam que o barco pode ter sido utilizado pelos rapazes durante a fuga e os mergulhadores já efetuaram buscas em certas partes do rio.

A polícia do Manitoba divulgou nas redes sociais imagens do barco de alumínio. “(O barco) passou por rápidos e estava bastante danificado”, relatou um porta-voz das autoridades canadianas.

This is the damaged aluminum boat found by RCMP officers on the shores of the Nelson River during a helicopter search on friday afternoon. Posted by Royal Canadian Mounted Police in Manitoba on Sunday, August 4, 2019

Um carro incendiado e três mortos: como os adolescentes passaram a suspeitos de homicídio

Bryer Schmegelsky e Kam McLeod foram dados como desaparecidos em julho, depois de o seu carro ter sido encontrado incendiado numa estrada remota da British Columbia. As primeiras versões pareciam indicar que teriam sido vítimas de um crime, mas a verdadeira história estava ainda estava por ser revelada. A polícia anunciou que os rapazes deixaram de ser considerados como desaparecidos e passaram a suspeitos de triplo homicídio.

Os adolescentes podem ser os responsáveis pela morte de Lucas Fowler e Chynna Deese, um casal de turistas cujos corpos foram encontrados perto do local onde o carro foi incendiado. Para além deste casal, Schmegelsky e McLeod são também suspeitos de estarem envolvidos na morte de Len Dyck, um professor da Universidade da British Columbia. O corpo desta vítima foi encontrado perto do local onde o casal também foi deixado, apenas a um quilómetro do carro.

Entre indicações de populares e alegados avistamentos, a polícia chegou a mandar parar os rapazes numa operação STOP. No entanto, os dois agentes mandaram-nos seguir porque apenas procuravam armas e álcool nos carros.

O pai de Bryer Schmegelsky já falou em público e contou que os adolescentes se tornaram amigos na primária. Eram “bons rapazes”, diz Alan Schmegelsky, mas o divórcio dos pais afetou Bryer, revela. Influências como “o YouTube e videojogos” também não foram boas influências, confessa o pai do fugitivo.

