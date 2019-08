Heidi Klum e Tom Kaulitz casaram pela segunda vez este ano. O altar foi o iate de Onassis

A manequim alemã e Tom Kaulitz, guitarrista dos Tokio Hotel, já tinham dado o nó em fevereiro deste ano. Pelos vistos, a cerimónia secreta na Califórnia não foi o suficiente. O casal voltou ao altar, desta vez a bordo do luxuoso iate Christina O, outrora propriedade do milionário grego Aristóteles Onassis. Ao largo da ilha italiana de Capri, no último sábado, o casamento decorreu sem grande aparato, mas com flores brancas e cor de rosa e ainda uma espécie de tenda em tecido a decorar o convés. Heidi Klum, de 46 anos, usou véu e um vestido branco bordado que lhe deixou os ombros a descoberto. Por sua vez, o noivo escolheu um fato creme e uma camisa azul.

A relação entre os dois tornou-se pública no início do ano passado, depois de alguns rumores. Este é o terceiro casamento de Klum, depois do ator Ric Pipino e de Seal, com quem partilha a custódia dos quatro filhos, sendo Helena, a mais velha, fruto da relação com o empresário italiano Flavio Briatore, porém, filha adotiva do cantor britânico, com quem Heidi esteve casada durante cerca de nove anos. Depois de uma carreira como manequim, que incluiu mais de uma década como anjo da Victoria’s Secret, Heidi Klum popularizou-se como personalidade da televisão norte-americana, sobretudo enquanto jurada do programa “America’s Got Talent”, mas também como campeã imbatível dos disfarces de Halloween.

Para Tom, de 29 anos, este é o segundo casamento. Já foi casado com Ria Sommerfeld, também ela manequim. O divórcio terá saído quando Kaulitz e Heidi já saíam juntos. Segundo a El País, com a nova união, o guitarrista alemão mudou-se para Los Angeles. É um dos quatro integrantes da banda Tokio Hotel e irmão gémeo de Bill Kaulitz, o vocalista.

O barco que escolheram não é um qualquer. Christina O tem 99 metros de comprimento e foi, em tempos, propriedade de Aristóteles Onassis. Nos anos 60, a embarcação tornou-se uma escolha recorrente para várias celebridades em férias, entre elas Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Greta Garbo, Marlene Dietrich e Winston Churchill. Grace Kelly e o príncipe Rainier, ainda nos anos 50, bem como o próprio Onassis e Jacqueline Kennedy, no final da década seguinte, também usaram o iate para celebrações nupciais.

Submetido a restauro em 2011, o barco conserva os detalhes originais. No seu interior, há uma piscina de água salgada, um jacuzzi, bar e ginásio. Segundo o mesmo jornal espanhol, o Christina O é atualmente alugado por uma empresa. Em época baixa, o preço ultrapassará meio milhão de euros por semana.

