“Hoje um diretor do Sporting foi agredido aqui por 15 cobardes selvagens”, critica Frederico Varandas

Frederico Varandas, presidente do Sporting, denunciou esta noite na zona mista do Estádio Algarve uma agressão a um diretor dos leões (que não quis identificar) que teve mesmo de receber assistência depois do sucedido.

“Hoje um diretor do Sporting foi agredido aqui por 15 cobardes selvagens”, referiu o líder verde e branco. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, o dirigente em causa foi Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do clube, que quando se deslocava para a sua viatura que estava na zona do parque VIP do Estádio Algarve se cruzou com adeptos dos encarnados e foi agredido, tendo de receber assistência logo no local pelos ferimentos sofridos.

“Estiveram aqui os presidentes dos clubes, o primeiro-ministro, o Presidente da República, o Secretário de Estado do Desporto e ainda o presidente da Federação. Que vejam o horrível do futebol. Um diretor do Sporting foi agredido por 15 cobardes e selvagens que não podem estar no desporto”, destacou Frederico Varandas antes de abandonar a zona mista, prosseguindo: “Isto é uma vergonha, há que ter coragem de banir estes selvagens todos”.

Sobre o encontro, o presidente do Sporting admitiu a tristeza pelo resultado mas destacou que não está preocupado com o futuro do clube e “fugiu” às perguntas sobre uma possível saída de Bruno Fernandes durante a semana. “Sou adepto do Sporting desde que nasci, é um momento muito doloroso para os sportinguistas. A estrutura sabe o que está a fazer, sabe o que é futebol e que foi injusto o que aconteceu aqui hoje. Se estou triste? Estou. Se estou preocupado? Não”, disse.

“É uma noite dura para todos os sportinguistas. O que se passou aqui hoje é puro futebol. É um resultado extremamente enganador, que às vezes acontece. Temos de perceber que, muitas vezes, o futebol não é justo. Se repetirmos aquilo que aconteceu até aos 60 minutos, uma delas perde-se e as outras seis ganha-se. Por muito justo ou injusto que seja, nunca podemos perder o controlo emocional. Uma equipa profissional nunca pode perder o controlo emocional, seja em que circunstância for”, concluiu.

