Liverpool contrata Adrián para o lugar de Mignolet

O guarda-redes espanhol Adrián assinou esta segunda-feira um contrato com o Liverpool, anunciou o clube campeão europeu de futebol, horas depois da saída do belga Simon Mignolet.

Adrián, de 32 anos, chega ao Liverpool a custo zero, depois de ter estado seis anos no West Ham, que o contratou ao Betis, no qual fez toda a sua formação.

Igualmente após seis temporadas em Anfield Road, Mignolet, de 31 anos, regressou à Bélgica para jogar no Club Brugge. Antes de se mudar para Inglaterra, onde jogou no Sunderland, o guarda-redes jogou no Sint-Truiden.

