Notas da 2ª fase dos exames do secundário desceram em relação a 2018

As médias de dez dos 22 exames nacionais de segunda fase no ensino secundário baixaram em relação ao mesmo período de testes no ano passado. As quedas mais acentuadas verificaram-se nas médias do exame de Alemão, Física e Química A e Geometria Descritiva. No primeiro caso, a média baixo de 14 valores para 12 valores. Na prova de Física e Química, a média baixou 18 pontos de 11,4 valores para 9,6 valores, que fica abaixo da positiva. No exame de Geometria Descritiva, a média em 2019 foi de 11,2 valores — 16 pontos abaixo da média registada em 2018.

Entre as médias que aumentaram estão os exames de Português Língua Não Materna, Economia A e Francês. No primeiro, as notas subiram de uma média de 11,7 valores para 13,8 valores, o que corresponde a um acréscimo de 21 pontos. A seguir vem o exame de Economia A, cuja média aumentou 18 pontos, de 10,3 valores para 12,1 valores. No terceiro lugar do pódio está a disciplina de Francês, que de um exame com 9,9 valores média passa para os 11,4 valores.

A diminuição da média da disciplina de Física e Química A surge no mesmo ano em que a Sociedade Portuguesa de Física afirmou que o exame tinha sido o mais difícil de sempre — provavelmente impossível de resolver no tempo ao dispor dos alunos. Segundo a organização, uma das questões levantava problemas por causa de imprecisões no enunciado. E, além disso, os estudantes podem ter sentido dificuldades em utilizar a calculadora gráfica, que voltou a ser exigida para este exame.

Críticas semelhantes foram tecidas pela Sociedade Portuguesa de Matemática ao exame nacional de Matemática Aplicada às Ciências Sociais. A sociedade afirmava que havia um erro no enunciado que tornava impossível resolver um problema. No entanto, à semelhança da resposta que deu à Sociedade Portuguesa de Física, o IAVE garantiu que o erro não invalidaria a apresentação de uma resposta e que todas as respostas corretas à luz da matemática e da física seriam consideradas corretas. No caso do exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, a nota do exame de segunda fase aumentou de 9,3 valores para 9,8 valores.

Continuar a ler