Ondas gigantes atingem piscina natural nos Açores e arrastam banhistas que desrespeitaram avisos dos nadadores-salvadores

Não aconteceu mas ia acontecendo [#vídeo3]MARÉS DE AGOSTO NA BAIXA-RASA DA CALOURA #VejaOs3videosEvejaOqueAconteceuOuQueiaAcontecendo![é preciso ter respeito pelo Mar e pelos Nadadores-Salvadores]Como habitualmente a zona balnear do Porto da Caloura encheu-se de banhistas, apesar da bandeira em haste aconselhar [ou proibir] os banhistas de ir banhar-se mar. Os Nadadores-Salvadores bem que iam pedagogicamente alertando os banhistas adultos com crianças para terem cuidado. No 1º e 2º video nota-se o agravar do crescimento das ondas a cobrir a piscina, mas os Nadadores-Salvadores conseguiam controlar as pessoas mais disciplinadas. Foi então que «bascularam» um camião de tropas, que toda a gente sabe donde vêm, ao fim de semana para as zonas balneares da Caloura desrespeitar todos os regulamentos e… mais não digo porque quem frequenta a Caloura entende a mensagem. (…) foi então que, dizia eu, veio duas ondas enormes [marés-de-agosto] que levaram quase todos os banhistas que estavam em cima do cais e piscina para a baixa-rasa ou mar alto. [#verVídeo3] Felizmente, não aconteceu o pior, porque os Nadadores-Salvadores prestaram de imediato um bom serviço, bem como os adultos que estavam na água também. Depois da tempestade, veio a bonança e ninguém acredita naquilo que viu há minutos atrás !#Resultado:[3 feridos: duas crianças e uma turista com aranhões leves, felizmente]

Posted by Roberto Medeiros on Sunday, August 4, 2019