Polícia Judiciária cancela greve ao trabalho suplementar

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) anunciou que vai cancelar ainda esta segunda-feira a greve ao trabalho suplementar que teve início na sexta-feira. A decisão surge depois de a associação ter confirmado que as reivindicações dos investigadores estão asseguradas.

Ao longo de toda a manhã de sexta-feira, após contactos com o Governo, a Direção Nacional da ASFIC-PJ logrou obter os documentos e confirmar que os textos aprovados continham as reivindicações negociadas com os investigadores”, anunciou a associação em comunicado.

O presidente da ASFIC, Ricardo Valadas, explica que, com os documentos em posse da associação, não há motivos para manter a greve. “A Polícia Judiciária é uma organização séria, assim como a ASFIC. Se os motivos da greve foram não termos o documento na nossa posse, após a receção do mesmo, não há razão nenhuma que justifique esta greve”, afirma Ricardo Valadas, presidente da ASFIC.

A greve vai terminar à meia noite desta segunda-feira. No comunicado lê-se ainda que “foram criados os alicerces” para uma Polícia Judiciária “mais forte” e “uma carreira de investigadores criminais diferenciada”.

O Conselho de Ministros aprovou a 25 de julho os diplomas da Lei Orgânica e dos Estatutos Profissionais que regem as novas carreiras especiais da PJ, da nova estrutura organizacional e do estatuto daqueles profissionais. Segundo o decreto-lei a nova estrutura operacional da PJ “assenta na ideia de uma maior interligação entre as diversas unidades que desempenham uma função essencial de apoio técnico à prevenção e à investigação criminal, sedimentando, assim, a autonomia científica destas unidades”.

