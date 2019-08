Preparação da visita do Papa Francisco a Moçambique “bem encaminhada”

Os preparativos para a visita do Papa Francisco a Moçambique, em setembro, estão “bem encaminhados”, anunciou nesta segunda-feira a organização em Maputo. “Faltando cerca de 29 dias, podemos afirmar que, da nossa parte da Igreja Católica, tudo está bem encaminhado”, disse o bispo auxiliar da Diocese de Maputo Juliasse Sandramo.

O responsável religioso falava em conferência de imprensa conjunta com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também está envolvido na preparação da visita papal.

O chefe da Igreja Católica estará em Maputo entre os dias 4 e 6 de setembro e a organização espera a chegada de “muita gente” nos dias da visita.

Para a receção ao Papa, o governo vai decretar uma tolerância de ponto para a cidade e província de Maputo, com as cerimónias de boas vindas a ter lugar no dia 4 de setembro.

Na manhã de 5 de setembro haverá um encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, elementos da sociedade civil e do corpo diplomático e um encontro inter-religioso.

O Papa manterá, na tarde do mesmo dia, encontros com bispos, sacerdotes, religiosos e consagrados, catequistas e animadores na Imaculada da Conceição.

Na sexta-feira, pela manhã, o Papa vai visitar um hospital na província de Maputo, financiada pela Comunidade Sant’Egídio, e a seguir celebrará missa no Estádio Nacional de Zimpeto, partindo depois, no mesmo dia, para Madagáscar.

A visita de Francisco será a segunda do líder da Igreja Católica a Moçambique, depois de João Paulo II ter estado no país em 1988.

