Protestos colocam cidade “à beira de uma situação muito perigosa”, diz líder do executivo de Hong Kong

A líder do executivo de Hong Kong disse esta segunda-feira que a cidade está “à beira de uma situação muito perigosa” devido aos protestos, mas o governo está determinado a garantir a ordem pública e Carrie Lam afirma que não se vai demitir.

Num dia em que se inicia uma greve geral convocada pelo movimento pró-democracia e que está a causar grandes perturbações nos transportes, Carrie Lam sublinhou que as ações de protesto estão a atingir sobretudo a classe trabalhadora, a desafiar o princípio “um país, dois sistemas” e a prosperidade da cidade, onde se vive o caos e a violência.

Às 10h00 locais desta segunda-feira, um carro avançou sobre uma barricada montada pelos manifestantes. Os populares tentarem bloquear a passagem do veículo, mas o condutor acelerou e rompeu a barreira. “O condutor ignorou as pessoas e continuou a acelerar” relatou ao The Guardian uma testemunha no local.

Os protestos desta segunda-feira, após dois dias de confrontos entre manifestantes e a polícia, já causaram a suspensão total ou parcial de pelos menos oito linhas de metro, indicou o jornal South China Morning Post (SCMP). Esta é a terceira vez em três semanas que os manifestantes interrompem o serviço do metropolitano. O serviço de comboio rápido que liga o centro da cidade ao aeroporto também foi suspenso. Vários vídeos que estão a circular nas redes sociais mostram a adesão à greve.

MacPherson Playground in Mong Kok is now packed with people in support of the general strike in #HongKong today. Participants are calling for Chief Executive Carrie Lam to step down over the extradition saga, among other demands. pic.twitter.com/zrycGztJfj — Jimmy Choi (@jimcyf) August 5, 2019

A tensão já subiu em alguns pontos da cidade, com a polícia a lançar gás pimenta sobre os manifestantes.

Pepper spray was used earlier in #TinShuiWai Auntie holding up an underwear was also taken. Traffic have resumed on two lanes of Tin Yiu Road. pic.twitter.com/FbD3DBFelJ — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) August 5, 2019

Mais de 200 voos, com partida do aeroporto internacional de Hong Kong, foram também cancelados. A Cathay Pacific e outras companhias aéreas domésticas, como a Hong Kong Airlines, foram as mais afetadas pelos cancelamentos, informou a emissora pública de Hong Kong RTHK.

Hong Kong vive há dois meses um clima de contestação social desencadeado pela apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição, que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e denunciam agora aquilo que os manifestantes afirmam ser uma “erosão das liberdades” na antiga colónia britânica.

A transferência de Hong Kong e Macau para a República Popular da China, em 1997 e 1999, respetivamente, decorreu sob o princípio “um país, dois sistemas”, precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.

Para as duas regiões administrativas especiais da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, sendo o Governo central chinês responsável pelas relações externas e defesa.

