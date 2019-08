Vídeo mostra polícia espanhola a obrigar um homem a recuperar eletrodoméstico que atirou de um penhasco

A polícia espanhola obrigou um homem a descer um penhasco e a recuperar um frigorífico que tinha atirado monte abaixo. O homem, que trabalha para uma empresa de distribuição de eletrodomésticos, foi identificado pelas autoridades depois de um vídeo em que surge a empurrar um frigorífico se tornou viral nas redes sociais. A Guardia Civil também partilhou os filmes no Twitter, assegurando que estava a investigar o caso.

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.???????? pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

A investigação chegou mesmo a bom porto. O homem foi encontrado em Almería, Espanha, e recebeu dois castigos: primeiro, tinha de pagar uma multa de 45 mil euros. E depois teve de descer o penhasco e recuperar os eletrodomésticos que havia atirado monte abaixo, naquele mesmo local, uns dias antes. O momento também foi gravado, mas desta vez pela Guardia Civil, que depois publicou o momento nas redes sociais com a mensagem: “Foi assim que o jovem implicado no caso do frigorífico que foi lançado por um monte em Almeira o foi recolher”.

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria. ????Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado. Buen trabajo compañeros???????? pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

Mas os castigos podem não ter acabado aqui. A multa de 45 mil euros pode ser aumentada quando o homem for presente a tribunal. É que esta não é a primeira vez que é filmado a descartar eletrodomésticos em locais proibidos, o que pode ser considerado um crime ambiental. Mais: após uma inspeção à empresa onde ele trabalha, descobriu-se que a companhia armazenou pelo menos 50 eletrodomésticos num campo de vegetação seca. Havia ainda 20 frigoríficos empilhados ao ar livre junto ao edifício principal, noticiou o site espanhol 20 minutos.

Na sequência deste caso, as autoridades começaram depois a investigar um segundo episódio em que outro homem foi filmado a atirar uma máquina de lavar roupa por um penhasco.

????Los compañeros del Seprona #GuardiaCivil también están investigando este otro vídeo donde se aprecia como tiran una lavadora a una ladera.



La investigación sigue abierta para esclarecer todos estos hechos. pic.twitter.com/1alCPBW5BI — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) August 1, 2019

