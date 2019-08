A antiga casa de Meghan Markle está à venda. Custa 1,6 milhões de euros

A antiga casa de Meghan Markle, agora duquesa de Sussex, foi posta à venda na semana passada. Com dois andares e ao estilo colonial, a moradia chegou ao mercado a custar cerca de 1,6 milhões de euros. Fica em Los Angeles e foi lá que Markle morou até ao casamento com o príncipe Harry. Segundo o site TMZ, a atriz tornou-se proprietária do imóvel durante o seu casamento com o realizador e produtor Trevor Engelson, que durou de setembro de 2011 a agosto de 2013. Se a duquesa continuou, ou não, a ser a proprietária da casa após o divórcio, a mesma publicação afirma que a situação não é clara.

A referida casa não foge aos elementos mais característicos da região. Em frente à fachada — branca e com portadas escuras –, podem ver-se pequenas palmeiras. Nas traseiras, existe uma pequena área de refeições com um relvado mesmo ao lado. A casa tem três quartos. A cozinha e as casas de banhos não poupam no mármore.

De Los Angeles para a remodelada Frogmore Cottage, há mais de um ano que Meghan abdicou da proximidade de Hollywood para ingressar na família real britânica. Apesar das áreas generosas, da luz, da decoração impecável e de ficar perto de bairros como La Brea, Melrose e Fairfax, o grande atrativo do imóvel de Los Angeles pode muito bem ser a sua antiga moradora. Na fotogaleria, veja as imagens do interior da casa.

