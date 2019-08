Análise Samsung A80 em 4 gifs. Um smartphone estrambólico para selfies

Desde que, em 2017, os smartphones começaram a ter um ecrã quase completo, um “entalhe” — ou saliência no topo para a câmara frontal — ficou por resolver. Para reduzir este espaço que pode ser ocupado por mais ecrã temos visto de tudo: colunas auricular debaixo do visor; sensores de impressão digital embutidos; ecrãs que se desdobram. Já perceberam a ideia, quanto mais ecrã, melhor. Contudo, enquanto não se arranja maneira de pôr câmara frontal debaixo do visor, há soluções como a deste Samsung A80 com a sua câmara rotativa. É prático? Sim, estranhamente. É o melhor que já vimos? Não, mas não deixa de ser uma solução estrambolicamente cativante.

Samsung A80 A favor Ecrã de canto a canto

Qualidade da câmara quando está em modo frontal

Design diferente mas apelativo Contra Não tem entrada para auriculares com fios

Coluna para ouvir chamadas debaixo do ecrã tem som baixo

É pesado

A nova gama de smartphones A da Samsung mostra por que é que a empresa sul-coreana é ainda a maior fabricante de telemóveis do mundo. Do A10 ao A70 vemos especificações competentes e que não fazem olhar para a concorrência pelo preço pedido. Depois, no topo, está este A80. Resumidamente, é um telemóvel que foi todo desenhado para cumprir um propósito: ter um ecrã completo verdadeiramente de canto a canto. Para isso, tem apenas uma câmara traseira que, ao carregar num botão no ecrã, sobe automaticamente a roda para funcionar como câmara frontal. Os adeptos da privacidade podem rejubilar com esta solução, mas os da resistência e fiabilidade nem tanto.

Mesmo com uma câmara rotativa, o smartphone tem especificações que também justificam um pouco valor de 700 euros, como um ecrã Super AMOLED de 6,7 polegadas, um processador Snapdragon 730 (é bom), memória RAM de 8GB e memória interna de 128GB. A bateria de 3700 miliamperes não é o melhor que já vimos, mas dá perfeitamente para um dia de utilização. Por fim, torcemos o nariz à falta de entrada para auriculares tradicionais e ao peso (220 gramas, pesado para um smartphone). Já o carregamento rápido e a qualidade das três lentes fotográficas, deixaram-nos com vontade de continuar a utilizar este smartphone. É diferente, e só por isso surpreende. Em 4 gifs, deixamos o veredicto.

Uma câmara que roda e diz “ohhh” ao Infinity-O do S10

A característica principal do A80 é esta: uma dupla câmara frontal de 48 megapíxeis com grande angular que também funciona como câmara para selfies. O design do Xiaomi Mi Mix 3, o primeiro smartphone que analisámos aqui no Observador com uma lente oculta, pode ser bem mais prático, mas o som da pequenas engrenagens da câmara a subir quando queremos tirar uma fotografia à jovem millenial ou da geração Z, deslumbraram sempre. Com a gama S10, a Samsung pode ter optado por um furinho no ecrã, mas esta solução permite ter fotografias com grande qualidade para todo o tipo de fotografia.

Como é que pomos uma capa neste smartphone? Nem precisa

Apesar de a câmara rotativa parecer frágil, o A80 é um equipamento robusto. Quando as lentes estão recolhidas, o corpo em metal é robusto e o equipamento é resistente. Mesmo com utilização quotidiana e sem capas, não houve riscos no visor nem na traseira deste smartphone, o que não costuma ser normal nestas análises. Não o tentámos atirar ao chão, mas com um peso de 220 gramas e material escolhido de revestimento vemos que é um equipamento resistente. Contudo, e voltamos a falar da câmara rotativa, este telemóvel parece ter tudo para poder ter problemas. O pó que fica no espaço que se mexe da câmara não nos deixou ficar descansados sobre se a câmara vai continuar a funcionar daqui a um ano.

Nem tudo é perfeito quando há flexibilidade de componentes

Para se ter um grande ecrã completo é preciso fazer cedências. Com o A80 nota-se isso. Tirar uma selfie demora, sempre, pelo menos dois segundos e meio (o tempo para a câmara dar a volta). Por causa deste mecanismo, este é um smartphone volumoso no bolso. Nunca nos aconteceu a câmara ligar sozinha mas, como vemos no GIF, se tentamos recolhê-la em cima de uma mesa, há um erro e é preciso levantar o smartphone.

O que está por debaixo do ecrã devia ser melhor

Em termos de especificações, este smartphone não deixa nada a desejar para o preço pedido. É rápido e tem bastante memória interna e RAM. Contudo, é no hardware que dececiona. Para ter um ecrã Super AMOLED de canto a canto com qualidade excecional, a Samsung optou, como a Huawei fez com o P30 Pro, por pôr a coluna de ouvido debaixo do visor. O problema? A qualidade de som deixa a desejar mesmo quando comparado com um iPhone SE. Nas chamadas, o som é baixo e não tem a melhor qualidade.

Já com o sensor de impressões digitais que está embutido no visor, a mesma desilusão. No S10+, o primeiro smartphone da marca com esta funcionalidade, não tivemos tantos problemas em que reconhecesse os dedos para desbloquear. Relativamente à bateria, para um telemóvel deste peso, já vimos bastante melhor.

Veredicto final. Era mesmo preciso uma câmara rotativa?

Não, mas nem todos os smartphones têm de ser iguais e por isso é que este A80 cativa. É, como dissemos, interessante. Não é por ser estrambólico que deixa de ser um bom smartphone, mas quem o quiser comprar sabe à partida que está a adquirir um smartphone com uma câmara rotativa. Ganha um ecrã fenomenal, mas há coisas que se perdem, como leveza e resistência. E vai sempre soltar o “wow” a tirar uma selfie com alguém.

O preço do A80 podia ser mais em conta (menos 100 euros), mas para um topo de gama com estas especificações mostra que, com a gama A, a Samsung quer ser competitiva. O ponto alto deste A80 é mostrar que a Samsung, ao lançar smartphones com um design que quase parece um protótipo, está a querer inovar numa gama onde já não víamos inovação.

