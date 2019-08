Avião aterra de emergência no Porto depois de um problema técnico

Um avião da United Airlines aterrou de emergência no aeroporto do Porto, confirmou um porta-voz da ANA ao Observador. O Correio da Manhã tinha avançado que se devia a uma colisão com aves, mas a informação disponibilizada pela ANA só dá conta de problemas técnicos.

O avião da United Airlines descolou do Aeroporto Sá Carneiro às 12h39 com destino a Newark, nos Estados Unidos, mas teve de voltar para trás por problemas técnicos, confirmou a ANA ao Observador.

A aterragem foi feita em segurança e os passageiros vão poder sair do avião, ainda que possam ter de permanecer algum tempo no aeroporto.

Segundo o porta-voz da ANA, o aparato no aeroporto justifica-se porque tem de ser preparada uma resposta que sirva todos os cenários.

A United Airlines começou a voar para o Porto em maio do ano passado.

Atualizado às 13h30

Continuar a ler