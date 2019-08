Avião com equipa da cantora Pink explode em aterragem de emergência. Não há feridos

Um avião particular que transportava a equipa e o agente da cantora norte-americana Pink explodiu ao fazer uma aterragem de emergência na Dinamarca, na madrugada desta segunda-feira. A cantora não estava no voo, que vinha de Oslo, na Noruega, onde tinha dado um concerto nessa noite.

O promotor de Pink na Noruega, Kristin Svendsen, negou a existência de mortos ou feridos, como afirma a CBS News, citando o jornal norueguês VG. “Pink não estava a bordo, mas o seu manager e a equipa que compõem a digressão estavam. No fim, tudo acabou bem”, disse o promotor ao VG

O avião particular estava a caminho da cidade de Horsens, na Dinamarca, onde a cantora fará o próximo concerto da digressão “Beautiful Trauma”.

Segundo a polícia de East Juland, estavam 10 pessoas no voo do avião Cessna 560XL. Entre os passageiros seguiam quatro norte-americanos, dois australianos e um cidadão britânico. Ninguém ficou ferido.

P!nk was not on the flight, and no one on board was hurt https://t.co/xlyh3T6oxN

— CBS Austin (@cbsaustin) August 6, 2019