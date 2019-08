Benfica. Gabriel fez entorse no joelho com lesão de ligamentos

O médio brasileiro Gabriel sofreu uma entorse no joelho direito, com lesão ligamentar, durante a Supertaça de futebol, frente ao Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com o boletim clínico publicado no site dos ‘encarnados’, Gabriel sofreu uma “entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo”.

Os campeões nacionais não informam do tempo de paragem do médio, que foi substituído aos 82 minutos, por Chiquinho, que viria a marcar o quinto golo da partida disputada no Estádio Algarve.

