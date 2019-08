Cartaz colocado em Sintra defende a baixa natalidade. Autarquia garante que “está legalizado”

“Celebra as baixas taxas de natalidade!” É esta a mensagem estampada num cartaz colocado de frente para o areal da Praia das Maçãs, em Sintra, e que está a causar polémica. A The Great Decrease, que se define como “uma agência de publicidade que visa aumentar a consciencialização sobre questões sociais” é a responsável por esta campanha e escolheu Portugal, Holanda e Singapura como os três países onde iria afixar os seus cartazes, por serem também países com baixas taxas de natalidade, conta a Renascença.

O objetivo, explicou ao mesmo meio Sascha Landshoff, responsável pela campanha, é “encorajar as pessoas a adotarem o declínio da população” e a “iniciar a conversa e tornar o crescimento da população e as políticas [para controlo da natalidade] discutíveis”. Os baixos valores da taxa de natalidade em Portugal, uma das mais baixas da Europa, motivaram a escolha do país. A escolha de Sintra para receber o cartaz, acrescentou, não teve “uma razão específica”. O responsável disse ainda que esta campanha “é um alerta para se olhar para o declínio da população sob uma nova perspetiva”, defendendo a importância de “tornar a contracepção moderna legal, gratuita e disponível em todo o mundo e eliminar os bónus que tem bebés”.

No seu site, a agência associa os grandes problemas da atualidade ao excesso de população mundial e cita números de um relatório dos Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas que refere que mais de 7,6 mil milhões de pessoas vivem na Terra e prevê que este número aumente para cerca de 10 mil milhões em 2050. “O grande número de pessoas é a força por trás dos maiores problemas de hoje em dia, incluindo as mudanças climáticas, perda de biodiversidade e escassez de recursos”, lê-se na apresentação da agência. Além da mensagem que se vê no cartaz em Sintra, há também outras mensagens como “Encolha-se em direção à abundância” colocadas noutros países.

O cartaz originou algumas críticas nas redes socais, onde se chegou a questionar a sua legalidade, uma vez que a alínea C do Artigo 7.º do Código da Publicidade explica que é ilegal qualquer anúncio que “atente contra a dignidade da pessoa humana” e também que “tenha como objeto ideias de conteúdo sindical, político ou religioso”. Por sua vez, a Câmara Municipal de Sintra garantiu à Renascença que a fiscalização foi ao local “verificar a legalidade da situação”, mas que o cartaz “está legalizado, encontra-se em local licenciado e com os pressupostos legais cumpridos”. O Artigo 7.º do Código da Publicidade não foi violado, uma vez que, nas palavras da autarquia, “não ofende valores nem tem linguagem imprópria”.

Parece que uma organização holandesa decidiu colocar este outdoor em Sintra, na Praia das Maçãs.

Eis o que esta família pensa da vossa campanha ridícula. #CulturadaMorte

Partilhem à vontade e se estiverem por lá sigam o exemplo. pic.twitter.com/vGEAlF2xgf — Filipe d'Avillez (@Favillez) August 2, 2019

