Costa da Caparica. Homem fecha mulher na bagageira após discussão

Um homem foi detido esta terça-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por ter fechado a mulher na bagageira após uma discussão na praia, conta a TVI24. O caso aconteceu na Costa da Caparica. O casal — um homem francês de 26 anos e uma mulher brasileira de 35 anos — estava com os filhos dela, de 7 e 10 anos, na praia da Princesa quando começaram a discutir. Quando abandonaram a praia, o homem prendeu a mulher na bagageira e conduziu por um quilómetro até ser apanhado pelas autoridades.

Segundo a TVI24, o casal vive no Luxemburgo, mantém uma relação há um ano e tinha vindo passar as férias de verão na Costa da Caparica. Eram 18h quando os dois começaram a discutir à frente dos filhos menores da mulher. Dali saíram para o parque de estacionamento, onde a discussão continuou. A certa altura, o homem mandou as crianças sentarem-se nos bancos traseiros do automóvel. Enquanto isso, empurrou a mulher para dentro da mala do carro.

O homem conduziu durante um quilómetro com a mulher presa na bagageira antes de parar na berma da estrada, conta a TVI24. Nesse momento, uma patrulha da GNR passou pelo veículo e viu a mulher a sair da bagageira, que já tinha sido aberta pelo homem. Quando os agentes abordaram o casal, a mulher denunciou que tinha sido sequestrada e que o próprio companheiro a tinha prendido no interior da mala do carro. O homem vai ser presente a tribunal na quarta-feira. As crianças estão bem.

