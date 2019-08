Esta é uma verdadeira shooting brake. E é linda!

O conceito de shooting brake não é novo, nem pretende ser pequeno ou barato. Foi desenvolvido há muito para os lordes britânicos, ocupados com o polo, as suas caçadas com os cães e cavalos, ou com os piqueniques em família. Mas um dos modelos que marcaram mais fortemente os primórdios, um deslumbrante Aston Martin DB5, vai ser leiloado a 15 de Agosto pela RM Sotheby’s, num evento organizado em Monterey, na Califórnia.

O Aston Martin em causa é um DB5 modificado por um carroçador, que cortou o tejadilho original, para depois o “estender” até à nova forma de shooting brake, com uma capacidade de carga de 1.132 litros. Sendo uma das apenas quatro unidades fabricadas com volante à esquerda, foi utilizado diariamente pelo dono suíço, que 30 anos depois, em 2003, o vendeu a outro compatriota.

Em 2009, o Aston Martin foi alvo de uma profunda recuperação, mantendo o seis cilindros em linha, mas incrementando a sua capacidade até 4,7 litros e promovendo o sistema de alimentação a carburadores triplos SU HD8. É uma peça de colecção apaixonante, com a vantagem de ser rara, pelo reduzido número de exemplares. O preço não deixará de reflectir este ‘pormenor’.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler