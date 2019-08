Estádio do Estrela da Amadora vai a leilão e as licitações começam nos 6 milhões de euros

O estádio onde em tempos jogou o hoje extinto Estrela da Amadora vai ser leiloado brevemente e o preço inicial está fixado em seis milhões de euros. O campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo também vão poder ser adquiridos em hasta pública, noticia o Jornal de Negócios.

Atualmente, joga naquele terreno o Clube Desportivo Estrela, fundado em 2011 — pouco depois da extinção do velhinho Estrela. O clube que chegou a conquistar uma Taça de Portugal, em 1989/1990, e uma Segunda Liga, acabou por falta de meios e créditos para cumprir as obrigações financeiras.

Ainda segundo o Negócios, o clube tinha em 2011 uma dívida de quase 37 milhões de euros. O Estado surgiu então como o principal credor do Estrela e o Tribunal do Comércio de Sintra decidiu pela liquidação do património do clube através de leilão.

Oito anos depois, o novo administrador de insolvência do Estrela da Amadora, Jorge Calvete, coloca finalmente as instalações à venda. Cabe à leiloeira OneFix tentar obter a licitação mais alta, apesar de a modalidade de venda ainda não estar definida.

