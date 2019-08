Incêndio deflagra junto ao Hospital Garcia da Orta, em Almada

Um incêndio está a consumir uma área de mato junto ao Hospital Garcia da Orta, confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal ao Observador. O fogo deflagrou às 16h08 desta terça-feira e o primeiro alerta foi recebido 14 minutos mais tarde. Segundo a página Fogos.pt, estão no local 44 operacionais com nove veículos e um meio aéreo. Não foram avançadas informações sobre se as chamas estão a ameaçar o edifício do hospital.

