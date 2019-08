Jovem que empurrou criança do 10º andar da Tate Modern acusado de tentativa de homicídio

O jovem que empurrou no domingo uma criança de seis anos do 10º andar da galeria Tate Modern, em Londres, foi acusado de tentativa de homicídio, noticia esta terça-feira o jornal britânico The Guardian. A criança caiu numa varanda do quinto andar e foi transportada para o hospital, continuando internada em estado crítico mas estável.

O adolescente de 17 anos foi detido pela polícia após o acidente por “suspeita de tentativa de homicídio” e vai ser presente a juiz no tribunal de Menores de Bromley às 10h00 locais (mesma hora em Lisboa) desta terça-feira. Como ainda é menor, o indivíduo não pode ser identificado.

Na segunda-feira, o inspetor chefe da polícia John Massey pediu a quem testemunhou o incidente para contactar as autoridades: “Pode ter sido incrivelmente perturbador de testemunhar e até podem ter saído da galeria pouco depois. (Mas) se ainda não falaram connosco sobre o que viram, por favor contactem-nos sem mais demoras”, apelou o responsável.

Na segunda-feira, orgãos de comunicação social britânicos noticiaram que o rapaz francês de seis anos que estava a visitar Londres com a família estabilizou, mas que continua em estado crítico. Segundo o The Guardian, a criança está acompanhada da família e de agentes da polícia no hospital.

A criança caiu da plataforma aberta da Tate Modern, no 10º andar da galeria situada na margem do rio Tamisa, tendo sido encontrada numa varanda do quinto andar. A galeria foi imediatamente encerrada e os visitantes encaminhados para fora do edifício. Várias pessoas foram ouvidas como testemunhas. A galeria reabriu na segunda-feira e está a ajudar a polícia na investigação.

