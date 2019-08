Liga Europa. Ivo Vieira promete Vitória de Guimarães a dar “tudo para ganhar” na Letónia

O treinador Ivo Vieira afirmou esta terça-feira que o Vitória de Guimarães quer vencer fora os letões do Ventspils, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, apesar do ciclo de vários jogos no início de agosto.

Depois das vitórias por 4-0 sobre o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, para a Liga Europa, na quinta-feira anterior, e por 1-0 sobre o Feirense, para a Taça da Liga, a turma minhota volta aos relvados na quinta-feira, no Leste da Europa, e a expectativa, adiantou o seu treinador, é a de conseguir “um resultado positivo”.

Encaramos cada jogo para o ganhar. Os nossos opositores dificultam a nossa tarefa, mas a nossa intenção é conseguir sempre resultados positivos. É um jogo em que vamos fazer tudo para ganhar. Não foge à regra de todos os outros”, reiterou, na conferência de antevisão ao jogo, realizada no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Menos de 24 horas depois do encontro em Santa Maria da Feira, o treinador Ivo Vieira e o guarda-redes Miguel Silva fizeram a antevisão de mais uma eliminatória da Liga Europa. A ambição é a de sempre: "fazer de tudo para ganhar".

O técnico madeirense, de 43 anos, realçou ainda que os seus jogadores estão muito “focados” em todas as competições e que o adversário de quinta-feira, atual terceiro classificado do principal campeonato letão, ao cabo de 21 jogos, vai “querer disputar o jogo pelo jogo”, até pelos valores que tem.

O Ventspils, disse Ivo Vieira, tem um ponta de lança muito alto, dois extremos rápidos e “bons executantes” no meio-campo e vai, teoricamente, criar mais dificuldades do que a Jeunesse Esch, formação com “bloco baixo” que procurou dificultar as tarefas ofensivas do Vitória e “impedir situações de finalização”.

O técnico reconheceu que o tempo para o plantel trabalhar o seu sistema de jogo e estudar cada adversário tem sido pouco, chegando apenas para a gestão das “cargas” de treino, mas frisou, por outro lado, que a agenda com jogos, praticamente, de três em três dias é “gratificante”.

“Ter jogos a meio e ao fim de semana é sinal de que estamos nas provas (…) e que o Vitória está numa posição privilegiada em relação às competições. Se conseguirmos prolongar este ciclo de muitos jogos por mais tempo, melhor”, realçou, sabendo que a equipa começa a I Liga no domingo, no terreno do Rio Ave, e recebe na quarta-feira seguinte o Ventspils, para a segunda mão da eliminatória.

Ao lado do treinador, o guarda-redes Miguel Silva defendeu que o conjunto português tem de ser melhor do que o Ventspils para chegar ao ‘play-off’, tendo rejeitado que o Vitória possa retirar algum proveito do facto de jogar não na ‘casa’ do adversário, em Ventspils, mas num estádio emprestado, em Riga, capital da Letónia.

A comitiva vimaranense parte para a Letónia na quarta-feira, chegando ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, às 11:15.

O Vitória de Guimarães defronta o Ventspils, da Letónia, na quinta-feira, às 17h45 de Lisboa, num encontro que vai ser disputado no Estádio Daugava, em Riga, e arbitrado pelo eslovaco Filip Glova.

