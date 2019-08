Morreu a escritora Toni Morrison, Nobel da Literatura em 1993

Morreu a escritora Toni Morrison, vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 1993 e a primeira mulher afro-americana a receber este galardão. De acordo com a Vulture, que avançou a notícia e cita uma fonte da sua editora, a escritora de 88 anos morreu na noite desta segunda-feira e ainda não são conhecidas as causas da morte. A norte-americana escreveu vários romances, entre eles o “Amada” (em inglês, “Beloved”), que em 1988 lhe valeu o prémio Pulitzer para melhor ficção.

Nascida em 1931 em Lorain, no estado norte-americano do Ohio, Morrison centrou muitos dos seus romances na vida da comunidade negra nos Estados Unidos, tendo recebido a Medalha Presidencial da Liberdade, pelas mãos do antigo Presidente norte-americano Barack Obama, e a Legião de Honra Francesa. Entre outras obras memoráveis da escritora estão “A Nossa Casa é Onde Está o Coração”, “Jazz”, em 1992, e “Paraíso”, publicado em 1997.

(Em atualização)

