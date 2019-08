O anti-Tesla Model S afinal poderá vir da…Noruega

Os fabricantes europeus estão decididos a serem eles a possuir os melhores veículos eléctricos do mercado, superando as propostas da Tesla. Não é qualidade dos materiais ou de construção que os preocupa, mas sim tudo o resto. Os primeiros veículos europeus concebidos de raiz para serem eléctricos vão começar a surgir apenas no final de 2019, ou seja, sete anos depois do primeiro Model S, com o Volkswagen ID.3 e, sobretudo, o Porsche Taycan, se limitarmos esta “guerra” aos modelos de luxo. Mas é possível que haja surpresas “europeias” com que os construtores europeus não contavam.

Com todos os olhos postos na Tesla, Audi, BMW, Mercedes e Porsche, podem ser surpreendidos por fabricantes mais pequenos ou até desconhecidos. A americana Rivian já provou que é capaz de surpreender todo o mundo, até a própria Tesla, com uma pick up e um SUV com especificações incríveis e um preço (que parece ser) imbatível. Antes dela, já a europeia Rimac tinha mostrado a todos como se produzia o hiperdesportivo mais rápido do mercado, 100% eléctrico. Agora é a vez da Fresco Motors, uma startup norueguesa, apresentar a proposta mais similar ao Model S.

No país mais aberto à mobilidade eléctrica, a Fresco revelou os contornos gerais do seu primeiro veículo, o Reverie. Com 4,8 metros de comprimento, apenas 1,4 m de altura e uma distância entre eixos de 2,74 m, a berlina familiar posiciona-se entre os 4,97 m do Model S e os 4,69 m do Model 3. Com linhas fluídas e clean, o Reverie tem algumas cartas na manga, como por exemplo o facto de anunciar 300 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 2 segundos. Longe pois dos 2,7 segundos do Model S e mais ainda dos 3,5 segundos do Taycan.

Equipado com uma caixa automática de quatro velocidades com overdrive, o eléctrico da Fresco está ainda dotado da possibilidade de trocar de baterias. Resta agora esperar que a Fresco produza o seu primeiro protótipo, para que se possa confirmar todo o potencial anunciado. Mas já vimos, recentemente com a Rivian, como este tipo de startups conseguem ser rápidas a passar do projecto à realidade.

